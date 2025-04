Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Restaurant- Täter festgenommen

Hagen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 05:55 Uhr meldete ein 27-jähriger Hagener einen Einbruch im Hagener Innenstadtbereich. Der Zeuge beobachtete wie eine männliche Person ein Fenster eingeschlagen hatte und in das Restaurant auf der Frankfurter Straße kletterte. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, behielt der Zeuge das eingeschlagene Fenster im Blick und versicherte, dass der Täter nicht wieder herausgekommen sei. Das Objekt wurde umstellt. Hierbei konnte der Täter durch Einsatzkräfte beobachtet werden, wie er an der Kasse hantierte. Nachdem der Täter die Einsatzkräfte bemerkte, floh er über den Hinterausgang des Restaurants auf einen Hinterhof. Hier kletterte er über eine Mauer, konnte aber auf der Flucht von den Einsatzkräften gestellt und festgenommen werden. Der Täter führte Tatwerkzeug und Tatbeute in Form von Bargeld mit sich. Bei dem Täter handelte es sich um einen 30-Jähringe Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. (AO)

