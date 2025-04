Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei | 82-jährige Frau in Iserlohn tot aufgefunden - Hagener Mordkommission sucht nach Zeugen

Märkischer Kreis | Hagen (ots)

Zeuginnen fanden am Karsamstag (19.04.2025) eine leblose Seniorin am Pastorenweg in Iserlohn an einem kaum einsehbaren Schotterweg auf. Reanimationsversuche durch herbeigerufene Rettungskräfte bleiben erfolglos. Wie die 82-Jährige verstarb, ist noch unklar. Aus diesem Grund ermittelt die Hagener Staatsanwaltschaft gemeinsam mit einer Mordkommission der Hagener Polizei. Auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war eingesetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftfahrzeug und der 82-Jährigen kam.

Die Hagener Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer hat sich am 19. April, in der Zeit zwischen 12:35 Uhr und 12:50 Uhr, am Pastorenweg in Iserlohn aufgehalten? Wer hat PKW, LKW, Kleintransporter, Motorräder, Quads oder andere Kraftfahrzeuge gesehen, welche beschädigt waren, sich schnell entfernt oder sich sonst auffällig verhalten haben?

Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 und auf jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell