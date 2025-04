Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kiosk - Täter erbeutet Zigaretten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Boele (ots)

Die Hagener Polizei fahndet aktuell nach einem Einbrecher, der in der Nacht zum Samstag (19.04.2025) in einen Kiosk in der Fröbelstraße eingebrochen ist.

Nach den derzeitigen Ermittlungen brach der Täter um 02.33 Uhr in den Kiosk ein, indem er die Eingangstür stark beschädigte und anschließend durch ein Loch in der Glasscheibe in den Kiosk einstieg. Aus dem Kiosk entwendete er eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten und flüchtete. Der Beuteschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht und verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066. (ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell