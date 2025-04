Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Baumarkt - Wer kann Hinweise geben?

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Montag (21.04.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Baumarkt in Haspe. Die Täter begaben sich gegen 5 Uhr zu dem Baumarkt an der Enneper Straße und wandten Gewalt an, um die Eingangstür zu öffnen und in die Verkaufshalle zu gelangen. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Täter bereits entfernt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist nach aktuellen Kenntnissen nicht bekannt. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen können, werden jederzeit unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegengenommen.(rst)

