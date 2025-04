POL-HA: Tote 82-Jährige in Iserlohn - Nach Untersuchung der Rechtsmedizin übernimmt der Märkische Kreis die weiteren Ermittlungen

Hagen-Eckesey (ots) - Am Donnerstag (18.04.2025) kam es zu einem folgenschweren Vorfall in der Eckeseyer Straße. Ein 42- und ein 20-Jähriger gerieten gegen 00:15 Uhr dort in einem Mehrfamilienhaus in einen zunächst verbalen Streit im Hausflur. Die Beteiligten stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Die Situation eskalierte wenig später. Der ...

mehr