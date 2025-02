Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe brechen in vier Einfamilienhäuser in Wittenburg und Zarrentin ein

Wittenburg/Zarrentin (ots)

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter bei vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Wittenburg und Zarrentin Schmuck und Bargeld entwendet. In einem Fall hat ein Nachbar die Täter bei der Tat gestört.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Zeit von Freitag auf Samstag in zwei Einfamilienhäuser in Wittenburg im Philosophenweg sowie im Löninger Ring eingebrochen. Zwei weitere Einbrüche fanden in Zarrentin statt. Zwischen Freitag und Sonntag seien die Täter in ein Haus in der Straße "Am Kirchensee" eingestiegen. In der Laascher Straße wurden am Sonntag gegen 18:30 Uhr zwei dunkel gekleidete Täter von einem aufmerksamen Nachbarn bei ihrer Tat überrascht. Der 71-Jährige habe zuvor Taschenlampenlicht im Haus seiner verreisten Nachbarin gesehen und daraufhin die beiden circa 1,75 Meter großen Personen auf dem fremden Grundstück überrascht. Diese ergriffen augenblicklich die Flucht und blieben bislang unerkannt.

In allen vier Fällen öffneten die Täter, jeweils in Abwesenheit der Hausbesitzer, gewaltsam Terrassentüren oder Fenster und verschafften sich somit Zugang zu den Häusern. Anschließend wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht, wobei die Täter Schmuck (u.a. Eheringe, Modeschmuck) und Bargeld entwendeten. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte an allen Tatorten Spuren und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Dazu werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder Boizenburg (Tel. 038847 6060) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell