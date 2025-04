Polizei Hagen

POL-HA: 43-Jähriger unter Drogen auf nicht zugelassenem E-Scooter unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (22.04.2025) bemerkte eine Hohenlimburger Polizeistreife gegen 22:15 Uhr auf der Unteren Isenbergstraße einen E-Scooter. An dem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten hielten den Fahrer an. Dieser schwitzte auffällig und wies gerötete Bindehäute auf. Bei einer Überprüfung der Daten stand schnell fest, dass der Roller gestohlen gemeldet wurde und keinen Versicherungsschutz besaß. Ein durch den Hohenlimburger durchgeführter Drogentest schlug ebenfalls an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ließen den E-Scooter abschleppen. Nachdem dem 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde, legten die Beamten eine Anzeige vor. (hir)

