LPI-GTH: Drogenfahrt unterbunden

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Am heutigen Morgen gegen 04.45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage eines Vereins sowie in einen Kühlanhänger in der Werner-Seelenbinder-Straße ein. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer ...

