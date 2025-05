POL-NK: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall in der Tiefgarage neben der Illipse in Illingen

Neunkirchen, Mainzweiler (ots) - Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr am gestrigen Sonntag, am 04. Mai 2025 gegen 16:15 Uhr, die L 292 von Remmesweiler in Richtung Mainzweiler und kam in einer Rechtskurve offenbar auf die Gegenfahrspur. Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad die Gegenrichtung und musste dem Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. ...

