Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Motorradunfall bei Mainzweiler mit zwei Schwerverletzten

Neunkirchen, Mainzweiler (ots)

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr am gestrigen Sonntag, am 04. Mai 2025 gegen 16:15 Uhr, die L 292 von Remmesweiler in Richtung Mainzweiler und kam in einer Rechtskurve offenbar auf die Gegenfahrspur. Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad die Gegenrichtung und musste dem Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierauf verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzten der Fahrer des Motorrades (18jähriger aus St. Wendel) sowie der Sozius (15jährger aus St. Wendel) zu Boden. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Motorradfahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Angaben handelte es sich bei dem PKW um einen schwarzen Kleinwagen mit vermutlich Saarbrücker Kreiskennzeichen (SB). Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Unfallverursacher machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell