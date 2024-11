Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Lebensgefahr im Gleisbereich

Gießen / Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden gleich zwei Züge zu einer Schnellbremsung durch Personen im Gleisbereich gezwungen verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag (02.11) um 18:10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt saß ein 15-jähriger Deutscher am Bahnsteig 3 im Bahnhof Gießen und ließ seine Beine in den Gleisbereich baumeln. Ein Lokführer am anderen Gleis konnte die Gefahr rechtzeitig erkennen und den Fahrer der Regional Express warnen. Dieser leitete unverzüglich eine Notbremsung ein und konnte dadurch Schlimmeres verhindern.

Der Zweite Fall ereignete sich am Sonntag (03.11) um 15:40 Uhr auf der Bahnstrecke von Usseln nach Korbach. Hier überquerte eine junge Frau in Begleitung von zwei minderjährigen Kindern die Gleise in der Gemarkung Korbach. Auch hier reagierte der Lokführer einer Regionalbahn sehr schnell und leitete eine Schnellbremsung ein. Auch hier kam es keinerlei Schäden.

In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizei Inspektion Kassel wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugenhinweise sind erbeten unter der Telefonnummer 0561 81616 0 oder unter www.bundespolizei.de.

Durch beide Fälle kam es zu geringen Verspätungen im nachfolgenden Bahnverkehr.

