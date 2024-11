Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frauen während Zugfahrt sexuell belästigt

Gießen - Siegen (ots)

In gleich zwei Fällen von sexueller Belästigung ermittelt seit dem vergangenen Wochenende die Bundespolizei in Kassel. Eines der beiden Opfer ist eine 19-Jährige aus Wetzlar. Der Vorfall ereignete sich gestern Nachmittag (3.11.), gegen 14.30 Uhr, während der Zugfahrt in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) von Frankfurt am Main nach Gießen. Tatverdächtiger ist ein 25-Jähriger aus Büdingen. Der afghanische Asylbewerber soll nach Zeugenangaben die Frau unsittlich berührt haben. Zudem hätte die 19-Jährige vom dem 25-Jährigen Bier konsumiert. Nach der Ankunft in Gießen kam die Frau wegen gesundheitlicher Beschwerden vorsorglich in ein Gießener Krankenhaus.

Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen nach der Ankunft in der Universitätsstadt vorläufig fest.

Ein zweiter Fall ereignete sich bereits am vergangenen Freitagnachmittag (1.11.) in einem Nahverkehrszug von zwischen den Bahnhöfen Siegen und Gießen. Hier soll ein 37-jähriger Wohnsitzloser aus Serbien eine 21-Jährige aus Menden (Sauerland) wiederholt gegen deren Willen am Oberschenkel berührt haben.

Die Frau aus dem Sauerland erstattete anschließend Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Gießen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat jeweils gegen beide Tatverdächtige ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

