BPOL-KS: Zug überfährt Einkaufswagen

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro sowie zahlreiche Verspätungen für den Bahnverkehr verursachte am vergangenen Freitag (25.10.) ein 31-Jähriger mit seinem LKW an einem Bahnübergang in der Buderusstraße in Wetzlar. Der Mann aus dem Lahn-Dill Kreis fuhr, offensichtlich trotz Rotlicht, mit seinem LKW auf den Bahnübergang und riss dabei die sich bereits senkende Schranke ab. ...

