BPOL-KS: LKW reißt Schrankenbaum ab

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro sowie zahlreiche Verspätungen für den Bahnverkehr verursachte am vergangenen Freitag (25.10.) ein 31-Jähriger mit seinem LKW an einem Bahnübergang in der Buderusstraße in Wetzlar.

Der Mann aus dem Lahn-Dill Kreis fuhr, offensichtlich trotz Rotlicht, mit seinem LKW auf den Bahnübergang und riss dabei die sich bereits senkende Schranke ab.

Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Wegen der Beschädigungen an der Schrankenanlage entstanden neben dem Sachschaden auch zahlreiche Verspätungen für insgesamt zehn nachfolgende Züge.

An dem LKW entstanden nur geringe Schäden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 31-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

