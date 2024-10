Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mehrere Fälle von Graffiti-Schmierereien an Bahnwaggons und Triebfahrzeugen - Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (Nord-, Ost- und Mittelhessen) (ots)

In den vergangenen Tagen (24.10. - 28.10.) kam es zu mehreren Fällen von Vandalismus durch Farbschmierereien an Reisezugwagen und Triebfahrzeugen an verschiedenen Bahnhöfen in Nord-, Ost- und Mittelhessen. Insgesamt wurden fünf Vorfälle registriert, bei denen unbekannte Täter Graffiti an den abgestellten Fahrzeugen der Deutschen Bahn AG, der Hessischen Landesbahn (HLB) sowie der Regiotramgesellschaft hinterließen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Folgenden eine Übersicht über die zuletzt bekanntgewordenen Fälle:

1. Bahnhof Fulda - Auf Abstellgleis 245 wurden mehrere Reisezugwagen der Deutschen Bahn AG auf einer Fläche von insgesamt 70 Quadratmetern großflächig mit Graffiti besprüht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 8.400 Euro.

2. Bahnhof Bebra - Drei abgestellte Reisezugwagen der Deutschen Bahn AG auf Abstellgleis 55 wurden durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro.

3. Bahnhof Gießen - Auf Abstellgleis 138 wurden mehrere Reisezugwagen der Deutschen Bahn AG auf einer Fläche von 25 Quadratmetern mit Graffiti versehen. Der verursachte Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

4. Bahnhof Gießen - An einem Triebfahrzeug sowie an einem Wagen der Hessischen Landesbahn, abgestellt auf Gleis 44, wurde auf einer Fläche von zwölf Quadratmetern Graffiti angebracht. Die Schadenshöhe beträgt rund 900 Euro.

5. Bahnhof Wolfhagen - An einem Fahrzeug der Regiotram wurde eine Fläche von acht Quadratmetern besprüht. Der Schaden wird auf ca. 650 Euro geschätzt.

Alle Verunreinigungen wurden von Mitarbeitern der Bahn entdeckt, die umgehend die Bundespolizei informierten. Der entstandene Gesamtschaden aller genannten Schmierereien beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

Gefahren und Auswirkungen von Graffiti-Schmierereien

Graffiti-Schmierereien im Bereich von Bahnanlagen stellen nicht nur eine erhebliche Sachbeschädigung dar, sondern führen zu hohen Reinigungskosten und beeinträchtigen das Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes. Häufig müssen die beschmierten Züge vorübergehend außer Betrieb genommen werden, was den Bahnverkehr und die Mobilität der Fahrgäste einschränken kann.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass solche Taten ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Zivilrechtliche Ansprüche können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht werden.

Wir appellieren, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen sofort zu melden.

Zeugenaufruf

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen an den genannten Bahnhöfen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de entgegen.

Jeder Hinweis kann helfen, Vandalismus zu verhindern und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

