POL-NK: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Neunkirchen

Neunkirchen (ots) - Neunkirchen, 17. April 2025 - Am vergangenen Donnerstag kam es in der Süduferstraße in Neunkirchen zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Ein 25-jähriger Mann wurde noch am selben Tag von der Polizei festgenommen. Gegen 10:18 Uhr betrat der Tatverdächtige (geb. 2000 in Neunkirchen) zu Fuß eine Tankstelle in der Süduferstraße ...

