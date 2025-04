Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raubüberfall auf Tankstelle in Neunkirchen - Tatverdächtiger festgenommen

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen, 17. April 2025 - Am vergangenen Donnerstag kam es in der Süduferstraße in Neunkirchen zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Ein 25-jähriger Mann wurde noch am selben Tag von der Polizei festgenommen.

Gegen 10:18 Uhr betrat der Tatverdächtige (geb. 2000 in Neunkirchen) zu Fuß eine Tankstelle in der Süduferstraße in Neunkirchen. Dort forderte er, mit Vorhalt eines spitzen Gegenstandes, die anwesende Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen und das Bargeld herauszugeben.

Schließlich entwendete der Täter insgesamt 600 Euro Bargeld und flüchtete zu Fuß. Dank der Videoüberwachung der Tankstelle konnte der polizeilich bekannte Tatverdächtige durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen identifiziert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zu nächst ohne Erfolg. In den Abendstunden konnte der 25-jährige Mann in der Neunkircher Innenstadt gestellt und festgenommen werden. Ein Teil der Beute hatte der Tatverdächtige noch bei sich.

Der Tatverdächtige wurde schließlich dem Richter vorgeführt und der JVA Saarbrücken zur Untersuchungshaft zugeführt.

