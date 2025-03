Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der BAB 8

BAB 8 zw. AS Elversberg und AS NK-City, FR Zweibrücken (ots)

Am 27.03.2025 ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 28-jährige, spätere Unfallverursacherin, befuhr mit ihrem roten Peugeot die BAB 8 in FR Zweibrücken hinter dem PKW des später Unfallgeschädigten auf der mittleren Spur (dreispuriger Bereich). Sie beabsichtigt den PKW zu überholen. Beim Überholversuch gerät sie mit ihrem PKW ins Schleudern, quert die Fahrbahn von der äußersten Spur in Richtung Standstreifen. Streift hierbei den zuvor genannten PKW auf der mittleren Spur und kollidiert in der Folge mit der Schutzplanke auf der rechten Seite. An beiden PKW entsteht Sachschaden. Die genannte Fahrerin wird leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es werden insgesamt neun Schutzplankenelemente beschädigt. Die Unfallverursacherin gibt an, dass sie die mittlere Spur befuhr und von einem weißem PKW rechts überholt wurde. Dieser soll sie geschnitten haben. In der Folge sei sie diesem unbekannten PKW aufgefahren. Sie sei dann nach links ausgewichen und in der Folge ins Schleudern geraten. Hinweise zu dem weißen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell