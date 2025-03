POL-NK: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Neunkirchen (ots) - Am Freitag, den 21.03.25, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Steinwaldstraße in Höhe Anwesen 108. Das Fahrzeug des Unfallgeschädigten stand dabei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung (Front zeigte in Richtung Waldstraße). Aus bislang ungeklärten Gründen touchierte ein unbekannter Fahrer mit seinem PKW, der aus der ...

mehr