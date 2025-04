Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen- Boxbergweg (ots)

Am 14.04.2025 ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatzgelände am Boxbergweg nahe des Ärztezentrums in Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht bei der das Fahrzeug der Geschädigten, ein Audi A3, Farbe: schwarz, an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Augenscheinlich hat der Verursacher eine Tür gegen die Beifahrertür der Geschädigten geschlagen. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

