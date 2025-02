POL-DA: Mörfelden-Walldorf: "Hallo Mama und Papa..." WhatsApp-Betrug erleichtert 75 Jahre alten Mann um mehr als 4000 Euro

Reinheim (ots) - Am Mittwochmorgen (26.2.) gegen 3 Uhr versuchten bislang unbekannte Einbrecher in ein Zweifamilienhaus in der Berliner Straße einzubrechen. Als die zwei Unbekannten sich Zutritt in das Haus verschaffen wollten machten sie so viel Lärm, dass ein Bewohner des Hauses auf sie aufmerksam wurde und sie bei der weiteren Tathandlung störte. Daraufhin ...

