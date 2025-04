Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Polizeiinspektion Neunkirchen verzeichnet Ermittlungserfolg - 43-jähriger Deutscher inhaftiert

Neunkirchen (ots)

Beginnend am 19.12.2024 kam es im Dienstgebiet der PI Neunkirchen, hier vorrangig in den Ortslagen Merchweiler (OT Wemmetsweiler) und Schiffweiler (OT Landsweiler-Reden), zunächst zu einzelnen Straftaten, welche durch den Beschuss mit Glas- oder Stahlkugeln begangen wurden. Im Zuge weiterer Tathäufungen wurde bei der PI Neunkirchen eigens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, welche insgesamt 32 mutmaßliche Taten in ihrem Verfahrenskomplex registrierte. Bei den Tatobjekten handelte es sich vorrangig um parkende Fahrzeuge oder Bushaltestellenhäuser, vereinzelt wurden auch fahrende Pkw im fließenden Verkehr oder Schaufensterscheiben beschossen. Zu Personenschäden kam es nicht. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte ein Tatverdacht, u. a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, gegen einen 43-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Neunkirchen erhärtet und ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden. Der Beschuldigte wurde letzte Woche festgenommen. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen konnten potentielle Tatmittel, u. a. Stahlkugeln und mehrere Zwillen, sichergestellt werden. Am 17.04.2025 erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken, wonach der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Die Ermittlungen in dem Komplex dauern weiter an.

