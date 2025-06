Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Ahlbershausen/Vernawahlshausen, L 534, Sonntag, der 22.06.2025, 10:40 Uhr. Ein 62- jähriger Fahrer eines Motorrads befuhr die L 534 von Ahlbershausen kommend in Richtung Vernawahlshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Kurvenbereich auf den Grünstreifen, kollidierte mit der Leitschutzplanke und kam zu Fall. Er wurde dabei leicht verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell