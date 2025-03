Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Zwei Autos nach Unfall in der Röntgenstraße stark beschädigt (27.03.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in der Röntgenstraße auf Höhe der Einmündung zum Parcelsusweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen.

Eine 40-jährige Fahrerin eines Seat Leon wollte gegen 12:15 Uhr vom Parcelsusweg in die Röntgenstraße einbiegen. Nachdem sie den Wagen kurz an der Sichtlinie anhielt und keinen Querverkehr erkannte, fuhr sie über den abgesenkten Bordstein in die vorfahrtsberechtigte Röntgenstraße ein. Dabei übersah sie den von links kommenden BMW 3er eines 63-Jährigen, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte.

Es kam zur Kollision beider Autos, bei der der BMW frontal gegen die linke Fahrzeugseite der 40-Jährigen prallte. Glücklicherweise erlitt keiner der Beteiligten Verletzungen.

An beiden Wagen entstanden erhebliche Beschädigungen in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell