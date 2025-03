POL-KN: (Tuttlingen) Vermisster 80-Jähriger tot aufgefunden - Nachtragsmeldung (27.03.2025)

Bad Dürrheim (ots) - In einem Einfamilienhaus an der Bitzstraße ist es am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Eine 42-Jährige überraschte beim Aufschließen ihrer Haustür drei Einbrecher in ihrem Haus. Die drei Männer ergriffen beim Erblicken der Eigentümerin sofort die Flucht. Sie rannten durch den Garten und stiegen dort in ein ...

