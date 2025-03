Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in der Bitzstraße (26.03.2025)

Bad Dürrheim (ots)

In einem Einfamilienhaus an der Bitzstraße ist es am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Eine 42-Jährige überraschte beim Aufschließen ihrer Haustür drei Einbrecher in ihrem Haus. Die drei Männer ergriffen beim Erblicken der Eigentümerin sofort die Flucht. Sie rannten durch den Garten und stiegen dort in ein silbernes Auto mit französischer Zulassung. Der entstandene finanzielle Schaden ist noch nicht bekannt. Gesucht werden drei schlanke Männer mit dunklen kurzen Haaren. Sie sollen zwischen 30 Jahren und 40 Jahren alt sein und etwa 185 cm groß. Sie trugen graue und dunkle Kleidung. Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen silbernen Mercedes der B Klasse mit dem Kennzeichen CZ 147 VB.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell