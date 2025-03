POL-KN: (Tuttlingen) - Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich (26.03.2025)

Tuttlingen (ots) - Am Mittwochmorgen hat sich auf der Theodor-Heuss-Allee ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 08:30 Uhr war eine 37-jährige Frau im Begriff von einer Mittelinsel aus die Fahrbahn überqueren. Ein Wagen auf der linken Fahrspur hielt in Fahrtrichtung Aesculap-Kreisverkehr an, um ihr das ...

mehr