Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt (26.03.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Theodor-Heuss-Allee ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen hat.

Gegen 08:30 Uhr war eine 37-jährige Frau im Begriff von einer Mittelinsel aus die Fahrbahn überqueren. Ein Wagen auf der linken Fahrspur hielt in Fahrtrichtung Aesculap-Kreisverkehr an, um ihr das Passieren zu ermöglichen. Nachdem sie die erste Spur überquerte, trat sie auf die rechte Fahrspur, auf der sie ein Hyundai i30 eines 23-Jährigen erfasste. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden und erlitt dabei Verletzungen am Kopf und am Bein.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, in welches sie stationär aufgenommen werden musste.

Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell