Stockach (ots) - Zwei verletzte Personen und Blechschaden in noch unbekannter Höhe sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag auf der Meßkircher Straße. Ein 64-Jähriger fuhr mit einem Fiat Ducato vom ZG-Kreisverkehr kommend in Richtung Hindelwangen. Vor ihm waren ein 23-Jähriger mit einem BMW ...

