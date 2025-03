Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Meßkircher Straße (26.03.2025)

Stockach (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in noch unbekannter Höhe sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag auf der Meßkircher Straße. Ein 64-Jähriger fuhr mit einem Fiat Ducato vom ZG-Kreisverkehr kommend in Richtung Hindelwangen. Vor ihm waren ein 23-Jähriger mit einem BMW und eine 31-Jährige mit einem Skoda unterwegs. Der Fiatfahrer erkannte in der Folge zu spät, dass der Skoda verkehrsbedingt bremste und prallte in das Heck des ebenfalls bremsenden BMWs. Durch den Aufprall schob sich dieser auf den Skoda. Sowohl der 23-Jährige als auch die 31-Jährige erlitten infolge der Kollision Verletzungen und mussten ärztliche behandelt werden. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

