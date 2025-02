Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am Sonntag (23.02.2025) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Girbelsrather Straße. Alle Anwohner des Hauses hatten sich ins Freie begeben oder erschienen während der Nachlöscharbeiten vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen schloss ein 18-jähriger Bewohner um 14:00 Uhr seinen Laptop an einer Steckdose an, während das Gerät eingeschaltet war. Kurz darauf habe der Laptop aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Trotz des sofortigen Herausziehens des Netzteils griffen die Flammen auf das Bett des Bewohners über. Der junge Mann verließ daraufhin unverzüglich die Wohnung im zweiten Oberschoss und alarmierte die Rettungskräfte. Bis auf die Wohnung im Erdgeschoss sind alle Wohnungen aktuell nicht bewohnbar. Insbesondere das Zimmer des betroffenen Bewohners wurde durch Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen. Die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend in anderen Unterkünften untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell