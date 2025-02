Polizei Düren

POL-DN: Ladendieb greift Detektiv an - Tatverdächtiger festgenommen

Düren (ots)

Am Freitagabend (23.02.2025) kam es in der Kölnstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Ladendetektiv eines dortigen Geschäfts beobachtete gegen 18:25 Uhr einen Mann, der sich verdächtig vor den Warenständen im Außenbereich aufhielt. Als der Detektiv sah, dass der Tatverdächtige Waren ohne zu bezahlen in eine Tüte packte, sprach er ihn an.

Der 47-jährige Dürener ohne festen Wohnsitz versuchte daraufhin, mit einem Fahrrad zu flüchten. Dabei kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung: Der Tatverdächtige schlug und trat mehrfach auf den 39-jährigen Ladendetektiv ein, der hierbei leicht verletzt wurde. Dennoch konnte der Ladendetektiv den Dieb bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festhalten.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell