Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen - Polizei ermittelte nach Unfallflucht auf der Freiheitsstraße und sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 23.10 Uhr fuhr ein Taxi vom Viersener Bahnhof in Richtung Brüsseler Allee. Als der Fahrer, ein 30-jähriger Mönchengladbacher, an der Einmündung bei Grünlicht Richtung Freiheitsstraße abbog, kam aus dieser Richtung ein Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit angebraust. Das Krad überholte offenbar mehrere Autos, die an der Ampel warteten. Um einen Unfall zu verhindern, musst der 30-Jährige ausweichen und fuhr dabei gegen ein Verkehrsschild. Das Motorrad flüchtete in Richtung Krefelder Straße. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die 02162/377-0 zu melden. /wg (704)

