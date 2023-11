POL-DN: Kleinkraftrad übersehen - Schwerer Unfall auf dem Forstweg

Nörvenich (ots) - In Rommelsheim sind Unbekannte am Dienstag (07.11.2023) in ein Haus in der Römerstraße eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich durch die rückwärtige Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und flüchteten unerkannt. Zeugen, die im oben ...

