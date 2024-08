Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rotlicht und Vorfahrt missachtet - Radfahrer bei Unfällen verletzt

Nettetal/Willich (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in Willich-Schiefbahn gegen 12.00 Uhr zu einem Zusammenstoß, bei dem ein 80-jähriger Mann aus Kaarst schwer verletzt wurde. Er war mit seinem Fahrrad auf der Straße 'Am Büttgerwald' aus Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs. An der Kreuzung 'Büttgerwald' achtete er nicht auf einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der aus Richtung Schiefbahn kam. Fahrerin war eine 83-jährige Willicherin. Ein Rettungswagen brachte den Kaarster in ein Krankenhaus, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde.

Gegen 14.20 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall mit einem verletzten Radfahrer an der Kreuzung Kölner Straße / Bieth in Breyell. Hier fuhr ein 11-jähriger Junge aus Kaldenkirchen auf dem Geh/Radweg der Kölner Straße in Richtung Breyell. Möglicherweise auf Grund der tiefstehenden Sonne hatte er nicht gesehen, dass die Ampel für seinen Bereich Rotlicht anzeigte und fuhr über die Kreuzung. Hier stieß er mit dem Pkw eines 35-jährigen Brachters zusammen, der aus Richtung 'Schmaxbruch' gekommen war und grade in Richtung Bracht weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (703)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell