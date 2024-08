Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Krankenfahrstuhlfahrer verlässt Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Brüggen (ots)

Ein 63-jähriger Niederländer erschien gestern auf der Polizeiwache und gab an, dass er am Sonntagmittag, um 12 Uhr, Beteiligter eines Unfalls war. Er war mit zwei Freunden auf einer Radtour in Brüggen unterwegs und fuhr auf dem Geh und Radweg neben der Swalmener Straße in Richtung Swalmen. Auf Höhe der Diergartschen Seen bog von links ein Mann in einem Krankenfahrstuhl in ihre Richtung auf den Geh und Radweg ab. Die beiden vor ihm fahrenden Freunde konnten dem Krankenfahrstuhl noch gerade ausweichen. Der 63-Jährige verlor beim Ausweichversuch die Kontrolle und stürzte. Dabei brach der Rahmen des Fahrrads und er wurde leicht verletzt. Der Krankenfahrstuhlfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Niederkrüchten fort.

Der niederländische Geschädigte beschreibt den Fahrer als männlich, ca. 55 Jahre alt, Bartträger und von kräftiger Statur.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den flüchtigen Mann. Können Sie relevante Hinweise geben? Melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (700)

