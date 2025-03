Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW beim Abbiegen beschädigt - Zeugen benennen Verursacher

Herford (ots)

(jd) Gestern (19.3.) ereignete sich um 7.32 Uhr an der Sophienstraße ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Herforder fuhr mit seinem VW auf der Sophienstraße in Richtung Goebenstraße und beabsichtigte, an der dortigen Kreuzung nach links abzubiegen. Er hielt zunächst verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich an. Zeitgleich fuhr ein LKW in entgegengesetzter Richtung auf der Sophienstraße und bog seinerseits nach rechts in die Goebenstraße ab. Dabei touchierte der Auflieger seines LKW den VW des Herforders, wodurch ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Aufmerksame Zeugen konnten gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten das Kennzeichen des LKW nennen. An der Halteranschrift trafen die Beamten auf einen 49-Jährigen aus Lemgo und fanden den beschriebenen LKW vor. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

