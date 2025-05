Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth

FW Wipperfürth: B4G | Lagerhallenbrand

Die Feuerwehr Wipperfürth wurde am 26.05.2025 um 22:27 Uhr mit dem Stichwort "B3G, Lagerhallenbrand" in die Straße Alte Papiermühle Hämmern alarmiert.

Mitarbeiter meldeten einen Brand in einer Produktionshalle eines Industriebetriebes. Die Kreisleitstelle entsandte daraufhin sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sowie ein großer Flammenschlag feststellbar. Das Einsatzstichwort wurde daraufhin auf "Brand 4 Gebäude" erhöht und somit nahezu alle Einheiten der Feuerwehr Wipperfürth in den Einsatz alarmiert. Die Löschgruppen Klaswipper und Thier stellten den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Unterstützt wurden die wipperfürther Einsatzkräfte im Verlauf durch die benachbarte Feuerwehr Hückeswagen mit der Löschgruppe Holte und der Drehleiter sowie durch den oberbergischen Kreis, der den Messzug, die Atemschutzreserve, den ELW2 und Kräfte des Rettungsdienstes entsendete.

Vor Ort brannten mehrere Maschinenteile in einer Halle. Das Feuer hatte sich bereits vor Eintreffen rasch ausgebreitet und auf das Dach übergegriffen. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen massiven Löschangriff über das Dach ein, hierzu wurden 3 C-Rohre über eine Außentreppe auf das Dach sowie das Wenderohr der Drehleiter vorgenommen. Die Ausbreitung auf weitere Hallenteile konnte somit verhindert werden. Im Innenangriff konnte schließlich der Brandherd unter umluftunabhängigem Atemschutz gelöscht werden. Um alle Glutnester zu erreichen, wurde ebenfalls ein Schaumangriff vorgenommen. Insgesamt waren mehr als 30 Atemschutzgeräteträger im Einsatz.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen beteiligten Einsatzkräften bedanken, die zum Einsatzerfolg beigetragen haben.

Nach rund sechs Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte beendet. Die Feuerwehr Wipperfürth war mit 18 Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

