POL-DA: Bensheim: Polizei und Kreis kontrollieren öffentlichen Personennahverkehr/17 Linienbusse überprüft - Nur ein Bus ohne Mängel

Bensheim (ots)

Am Mittwoch (25.06.), in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Abteilung ÖPNV und Mobilität des Kreises Bergstraße, 17 Linienbusse des öffentlichen Personennahverkehrs am zentralen Omnibusbahnhof in Bensheim (ZOB). Lediglich ein Busfahrer konnte anschließend ohne Beanstandungen seine Fahrt fortsetzen.

Neben fehlenden oder mangelhaften Ausrüstungsgegenständen, wie Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Material und Nothämmern, nicht im Original mitgeführten Zulassungsbescheinigungen, fehlendem Fahrerqualifikationsnachweis und einem Verstoß gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften, verzeichneten die Kontrolleure zudem 14 technische Mängel an den Linienbussen.

Zwei Linienbussen musste von den Ordnungshütern die Weiterfahrt untersagt werden. In einem Fall war die Druckluftleitung des Bremssystems undicht. Ein Gutachten einer technischen Prüfstelle dokumentierte anschließend zwei gefährliche, vier erhebliche und zwei geringe Mängel an diesem Bus. Bei einem weiteren Linienbus war die Lauffläche eines Reifens dermaßen abgefahren, dass die Karkasse deutlich erkennbar war. Zusätzlich war der Ölbehälter der Servolenkung leer, wodurch das Lenkverhalten hätte beeinträchtigt sein können. Die Weiterfahrt wurde dem Busfahrer hier nur bis zur nächsten Werkstatt gestattet.

Darüber hinaus war bei zwei Bussen die Funktion der Reverseeinrichtung fehlerhaft. Dieses System dient dazu, dass sich die Fahrgasttüren bei Widerstand wieder selbstständig öffnen, um das Einklemmen von Personen zu verhindern. Bei zwei Bussen wurden Reifen nahe der Verschleißgrenze bemängelt und bei drei Fahrzeugen befanden sich Steinschläge in den Windschutzscheiben, einer davon im Sichtbereich des Fahrers. Die Busunternehmen müssen nun zeitnah die Behebung der Mängel nachweisen.

