Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrunkener Fahrer kollidiert mit Hauswand und flüchtet

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Samstagabend, 02.08.2025, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Pkw die Obere Holmkestraße in Wickede. Hier touchierte er zunächst eine Mauer, wendete und touchierte eine Hauswand. Sein Beifahrer verließ zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf fuhr der Nettetaler in Schlangenlinien in die Kirchstraße und schließlich in die Engelhardtstraße, wo er sein Fahrzeug parkte. Sein vorheriger Beifahrer kam fußläufig hinzu, zog den Fahrzeugschlüssel ab und nahm diesen an sich. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte eine deutliche Alkoholisierung des 25-jährigen Fahrers an. Er wurde zur Polizeiwache Werl verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell