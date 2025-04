POL-W: RS Mehrere Verletzte nach Kollision

Wuppertal (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.04.2025 bis 04.04.2025) brachen zwei unbekannte Täter mehrere Autos in der Eintrachtstraße und unmittelbarer Umgebung auf. Gegen 03:20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass in der Eintrachtstraße zwei Männer geparkte Pkw aufbrechen würden. Als Polizeikräfte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, flüchteten die Täter auf einem ...

