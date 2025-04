Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.04.2025 bis 04.04.2025) brachen zwei unbekannte Täter mehrere Autos in der Eintrachtstraße und unmittelbarer Umgebung auf. Gegen 03:20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass in der Eintrachtstraße zwei Männer geparkte Pkw aufbrechen würden. Als Polizeikräfte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, flüchteten die Täter auf einem Motorroller über die Arnoldstraße in Richtung Gernotstraße. Dort sprangen die Männer von dem Motorroller und flüchteten zu Fuß weiter über einen Zaun. Die anschließende Fahndung verlief bislang negativ. Bei dem zurückgelassenen Motorroller handelt es sich um einen Piaggio. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor gestohlen wurde. Ob diese Taten in Zusammenhang mit Aufbrüchen vom Vortag (siehe Pressemeldung vom 03.04.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6005470) stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell