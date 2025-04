POL-W: SG Schwer verletzter Motorradfahrer in Solingen

Wuppertal (ots) - Am 01.04.2025 und am 02.04.2025 wurden mehrere Pkw in den angrenzenden Straßen der Schwarzbach (Langobardenstraße, Dr. Kurt-Herberts-Straße, Am Diek, Hilgershöhe, Togostraße und Weiherstraße) aufgebrochen. An den Fahrzeugen wurden die jeweiligen Seitenschieben der Beifahrertür eingeschlagen. Der Innenraum wurde durchwühlt und teilweise Gegenstände aus den Autos entwendet. Zeugen und Hinweisgeber ...

