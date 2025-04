Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Vier Mülltonnen brennen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (26.04.), in der Zeit zwischen 0.45 und 1.20 Uhr, wurden den Rettungskräften in der Wilhelmstraße, der Römerstraße und "In den Gärten"" insgesamt vier brennende Mülltonnen gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell