Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Betrunkener Fahrgast wird handgreiflich

38-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung mit einem Fahrgast, kam eine 44 Jahre alte Mietwagenfahrerin am Sonntagmorgen (27.4.) vorsorglich in ein Krankenhaus. Zuvor war es zwischen ihr und dem 38-jährigen Fahrgast gegen 8.00 Uhr zu Streitigkeiten gekommen, bei welchen er ihr in Richtung Kopf schlug. Im weiteren Verlauf beschädigte der Griesheimer in der Nieder-Ramstädter-Straße auch die Motorhaube des Mietwagens. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann setzte seinen Weg im Anschluss zu Fuß fort und warf am Roßdörfer Platz eine Scheibe der Straßenbahnhaltestelle ein. Hier nahm ihn eine alarmierte Polizeistreife vorläufig fest. Der 38-Jährige kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam und wird sich wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten müssen.

