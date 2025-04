Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Roller mit dem Kennzeichen 378JFB entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter einen blauen Roller mit dem Kennzeichen 378-JFB entwendeten, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Am Samstagabend (26.4) nahmen die Unbekannten gegen 20.30 Uhr das Leichtkraftrad auf einem Grundstück in der Straße Im Schelmböhl ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoben sie im Anschluss den Roller vom Tatort in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Danach suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Die beiden Männer sollen circa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie sollen dunkle kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten mit dem Fachkommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

