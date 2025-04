Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Seeheim (ots)

Am Samstagabend (26.4.) geriet zwischen 19 und 0 Uhr ein Einfamilienhaus in den Fokus von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung davon.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Straße Im Hahnböhl machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell