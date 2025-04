Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Gerau: Versuchter Raubüberfall auf Wettbüro

Groß- Gerau (ots)

Am späten Sonntagabend (27.04.) wollten zwei bisher unbekannte männliche Täter ein Wettbüro in der Mainzer Straße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Ganoven um 21.43 Uhr das Geschäft, liefen direkt auf den an der Theke sitzenden Angestellten zu und forderten die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte ein Täter den Angestellten mit einem großen Fleischermesser, der Zweite sprühte Pfefferspray in Richtung des Geschädigten. Durch den Angestellten konnte unmittelbar Alarm ausgelöst werden, weshalb die Täter fluchtartig das Wettbüro verließen und zu Fuß in Richtung Steinstraße davonrannten. Der Wortführer soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben, beide Täter trugen bei Tatausführung dunkle Kleidung, Handschuhe und blaue FFP2-Masken. Der Angestellte wurde aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine sofortige Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen an dem Tatort aufgenommen.

