Höchst im Odenwald (ots) - Odenwaldkreis, Höchst: Am Freitag (25.04.) zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Höchster stellte sein Fahrzeug hinter der dortigen Bankfiliale ab. Als er zurück zu seinem Fahrzeug kam stellte er Beschädigungen an seiner rechten Fahrzeugseite fest. Der/die mutmaßliche Verursacher/in ...

