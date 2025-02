Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Imbissmitarbeiter überfallen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Gegen 18:30 Uhr am Donnerstagabend versuchte eine bislang unbekannte männliche Person einen Mitarbeiter eines Imbisses am Waldsiedlungsmarkt zu überfallen. Mit einer Waffe in der Hand stellte er sich vor das Opfer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Aufmerksame und tapfere Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam, sodass der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Dabei verlor er ein leeres Magazin, welches aus einer Schreckschusswaffe stammte. Seitens der Polizei sind sofort umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbeziehung eines Fährtenhundes eingeleitet worden. Der etwa 18-jährige Täter, der mit einem gelben Kapuzenpullover und einer dunkelblauen Jeans sowie weißen Turnschuhen bekleidet war, flüchtete bislang unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

